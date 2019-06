Počas túry z Malých nocľahov si poranila nohu česká turistka

Počas túry na chodníku z Malých nocľahov do Obšívanky sa v nedeľu popoludní pošmykla a spadla 72-ročná česká turistka. Žene s poranením členka, ktorá už nebola schopná samostatne pokračovať v zostupe, pomáhali horskí záchranári.

Žene s poranením členka, ktorá už nebola schopná samostatne pokračovať v zostupe, pomáhali horskí záchranári.

Terchová 23. júna (TASR) - Počas túry na chodníku z Malých nocľahov do Obšívanky sa v nedeľu popoludní pošmykla a spadla 72-ročná česká turistka. Žene s poranením členka, ktorá už nebola schopná samostatne pokračovať v zostupe, pomáhali horskí záchranári.



Turistke odišiel na pomoc profesionálny záchranár Horskej záchrannej služby (HZS) a traja dobrovoľní záchranári HZS, ktorí jej po príchode na miesto udalosti poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ošetrenie. "Následne začali s náročným transportom pacientky na nosidlách v strmom, miestami exponovanom teréne do Obšívanky. Po hodinovom transporte ju terénnym vozidlom dopravili do Terchovej, odkiaľ na odporúčané lekárske vyšetrenie odišla na vlastnú žiadosť v sprievode manžela," informovala HZS na svojej internetovej stránke.