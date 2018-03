Počas týždňa glaukómu zmerajú odborníci vnútroočný tlak bezplatne

Zrak je zmyslom, prostredníctvom ktorého získava človek zhruba 90 percent informácií z okolitého sveta.

Banská Bystrica 8. marca (TASR) – Meranie vnútroočného tlaku, ale aj akcia Beh v tme či prednáška pre študentov sú aktivity v rámci Svetového týždňa glaukómu, do ktorých sa na budúci týždeň v Banskej Bystrici môže zapojiť každý a urobiť tak niečo pre svoje zdravie. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrickej Nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Ružena Maťašeje.



"V pondelok (12.3.) všetkým záujemcom v Europe od 9.00 do 16.00 h zmeriame bezplatne vnútroočný tlak," uviedla Mária Praženicová, primárka II. Očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity pri Rooseveltovej nemocnici. V stredu (14.3.) sa zasa uskutoční prednáška o zelenom zákale pre študentov Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa.



"Naše aktivity vyvrcholia v stredu Behom v tme, na ktorom sa môžu zúčastniť záujemcovia od 15.00 h na štadióne na Štiavničkách. Cieľom je poukázať na pomyselné prekážky, s ktorými sa pacienti v pokročilom štádiu glaukómu stretávajú v bežnom živote," dodala Praženicová.



Zrak je zmyslom, prostredníctvom ktorého získava človek zhruba 90 percent informácií z okolitého sveta. Organizátormi podujatí sú II. Očná klinika nemocnice, Lions klub Banská Bystrica, združenie Glaukóm, mesto, Slovenská glaukómová spoločnosť, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Vojenské športové centrum Dukla.



Podľa odborníkov je glaukóm skupina ochorení oka, ktoré sú spojené s poškodením zrakového nervu, zhoršeným periférnym videním a pri jeho neskorom zistení a nedostatočnej liečbe môže viesť k slepote. Jeho výskyt v našej populácii dospelých nad 40 rokov predstavuje približne dve percentá. Je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť úplne, avšak pomocou liečby sa spomalí jeho progresia.