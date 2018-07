Počas uplynulého roka Fiľakovo ušetrilo vyše 352.000 eur

Ušetrené peniaze putovali do rezervného fondu, ktorý mesto plánuje využiť na dofinancovanie rozbehnutých investičných projektov. Ide predovšetkým o cezhraničný projekt na revitalizáciu podhradia.

Fiľakovo 4. júla (TASR) – Vyše 352.000 eur z takmer deväťmiliónového rozpočtu sa počas uplynulého roka podarilo ušetriť samospráve Fiľakova v okrese Lučenec. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta, ktorým sa zaoberali mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí.



Ušetrené peniaze putovali do rezervného fondu, ktorý mesto plánuje využiť na dofinancovanie rozbehnutých investičných projektov. "Ide predovšetkým o cezhraničný projekt na revitalizáciu podhradia, projekty na výstavbu tržnice, rekonštrukciu materskej školy na Štúrovej ulici či rekonštrukciu budovy kultúrneho strediska," vymenoval primátor Attila Agócs s tým, že spomínané investičné akcie majú plánované rozpočty v súhrnnej výške približne štyri milióny eur.



Rezervu vyše 300.000 eur mesto podľa jeho slov vytvorilo napriek tomu, že okrem prípravy uvedených veľkých projektov počas roka investovalo aj do množstva menších. "Sú nimi napríklad rekonštrukcie viacerých ciest i výstavba niekoľkých chodníkov, vybudovanie parkovísk a kompostoviska, ale aj investície do novej skládky inertného odpadu či investície do obnovy hradu a štadióna. Svedčí to o tom, že pri efektívnom hospodárení sa dá investovať do rozvoja mesta a zároveň šetriť mestskú kasu," uviedol primátor.