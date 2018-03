Počas Veľkej noci začne v Nitre premávať cyklobus

Sezónna linka mestskej hromadnej dopravy v Nitre C35 vyjde do ulíc po prvý raz v piatok 30. marca a premávať bude do 21. októbra.

Nitra 22. marca (TASR) – Počas veľkonočných sviatkov začne v Nitre opäť premávať cyklobus. Sezónna linka mestskej hromadnej dopravy v Nitre C35 vyjde do ulíc po prvý raz v piatok 30. marca a premávať bude do 21. októbra.



Aj v tomto roku ponúkne cyklistom, ale i bežným cestujúcim, spojenie sídlisk Klokočina a Chrenová s Mestským parkom a Zoborom. "Samozrejmosťou zostáva možnosť prepravy bicykla, a to bez akéhokoľvek poplatku navyše, takže cestujúci zaplatí len obvyklé cestovné za vlastnú prepravu," informovala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR).



V tomto roku došlo k menšej zmene trasy linky, ktorá je medzi Chrenovou a mestským parkom vedená cez zastávku Predmostie na Mostnej ulici. "Z pôvodnej trasy sa vypúšťa zastávka Divadlo Andreja Bagara a Predmostie na Wilsonovom nábreží," oznámila NOCR.