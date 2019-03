Počet chorých na ARO klesol v Košickom kraji o viac ako sedem percent

Lekári hlásili celkovo 7783 chorých na ARO, z toho bolo 746 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 140 ľudí, najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín.

Košice 10. marca (TASR) – Tento týždeň v porovnaní s predchádzajúcim poklesla chorobnosť týkajúca sa všetkých akútnych respiračných ochorení (ARO) v Košickom kraji o 7,41 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.



Lekári hlásili celkovo 7783 chorých na ARO, z toho bolo 746 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 140 ľudí, najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do piatich rokov.



Výchovno-vzdelávací proces bol v desiatom kalendárnom týždni prerušený v piatich zariadeniach. Zatvorené boli dve materské školy, a to v okrese Spišská Nová Ves a v okrese Trebišov, a tri základné školy. Dve z toho boli v Michalovskom okrese a jedna v Spišskonovoveskom okrese.