Počet kamier v uliciach Fiľakova sa za posledný rok zdvojnásobil

Fiľakovo 20. marca (TASR) – Spolu 12 nových kamier, z tohto dve otočné a desať statických, pribudlo za posledný rok do kamerového systému mesta Fiľakovo v okrese Lučenec, ktorý spravuje tamojšia mestská polícia (MsP). Podľa slov hovorkyne mesta Klaudie Kovácsovej tak má samospráva k dispozícii celkovo 24 kamier, ktoré sú umiestnené prevažne v centre mesta, na sídlisku Farská lúka a snímajú aj prístupové komunikácie do mesta.



"Okrem toho sú monitorované aj strategicky dôležité body, napríklad autobusová stanica, mestský cintorín, futbalový štadión, námestie, okolie škôl a mestských inštitúcií či mestský park," doplnila Kovácsová s tým, že od roku 2017 sú kamery prepojené cez optickú sieť, čo zaručuje vyššiu kvalitu preneseného obrazu.



Kamery pomáhajú podľa jej slov predovšetkým pri odhaľovaní dopravných priestupkov, požívaní alkoholických nápojov na verejnosti, žobraní či výtržnostiach. Od začiatku tohto roka dohliadajú na kamerový systém dvaja zamestnanci, vďaka čomu mesto očakáva ďalšie zvýšenie počtu prípadov zachytených a objasnených cez kamerový systém.



"Popri kamerách je MsP nápomocných aj desať fotopascí, ktoré sú zamerané predovšetkým na zachytenie pôvodcov čiernych skládok. V posledných štyroch rokoch sa potvrdilo, že tento systém pôsobí na obyvateľov aj preventívne," podotkla hovorkyňa s tým, že sa to odzrkadlilo najmä v celkovom počte prípadov za rok. "Kým v roku 2014 ich mala MsP celkovo 1252, v roku 2017 to bolo už 901 prípadov. Výrazne klesol aj počet čiernych skládok," dodala.



Kamerový systém mesto plánuje rozširovať aj naďalej. "MsP má v súčasnosti na posúdení ďalší projekt podaný na ministerstvo vnútra," zakončila Kovácsová.