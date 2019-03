Počet návštevníkov Trenčianskom kraji po štyroch rokoch klesol

V TSK bolo ku koncu minulého roka 326 ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Ubytovanie ponúkali v 6095 izbách s 13.896 stálymi lôžkami.

Trenčín 27. marca (TASR) - Po štyroch rokoch rastu priniesol rok 2018 pokles návštevníkov ubytovacích zariadení cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Napriek medziročnému poklesu počtu hostí, počet prenocovaní v TSK vzrástol. Informoval o tom riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš.



V TSK bolo ku koncu minulého roka 326 ubytovacích zariadení cestovného ruchu. Ubytovanie ponúkali v 6095 izbách s 13.896 stálymi lôžkami. Ubytovacie zariadenia poskytli v minulom roku ubytovanie 259.800 domácim návštevníkom a 110.234 zahraničným návštevníkom. Výraznejší nárast prenocovaní bol u zahraničných návštevníkov (o 17,3 %), u domácich o 2,3 %. Priemerný návštevník kraja tak prenocoval v ubytovacom zariadení cestovného ruchu 3,9 noci, čo bolo najviac medzi slovenskými krajmi.



Medzi zahraničnými návštevníkmi kraja dominovali v minulom roku občania Českej republiky (42,7 %), Nemecka (14,3 %), Poľska (4,9 %) a Rakúska (4,7 %). Najdlhšie sa v ubytovacom zariadení zdržali návštevníci z Afriky — v priemere 6,5 noci, nasledovali návštevníci z Európy (3,5 noci), z Ázie (2,9 noci), z Ameriky (2,2 noci), najmenej z Austrálie a Oceánie, a to v priemere 1,8 noci.



Najviac — 72.366 návštevníkov TSK — smerovalo do Trenčianskych Teplíc. Boli to najmä návštevníci zo Slovenska (76,3 %). Zo zahraničných návštevníkov dominovali z Českej republiky, Nemecka a Rakúska. Obľúbenou lokalitou bolo aj krajské mesto Trenčín, ktoré v roku 2018 navštívilo 59.358 turistov. V poradí treťou najnavštevovanejšou lokalitou v TSK bolo mesto Bojnice, ktoré navštívilo 50.378 hostí.