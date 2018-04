Počet obyvateľov Bratislavského kraja vlani stúpol

Priemerný vek obyvateľa hodnoteného kraja bol 40,9 roka.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Bratislavský kraj mal koncom minulého roka 650.838 obyvateľov, z toho bolo 52,4 percenta žien (341.252). Na celkovom úhrne obyvateľstva SR to predstavovalo 12 percent a v porovnaní s rokom 2016 sa tento podiel zvýšil o 0,2 percenta. Priemerný vek obyvateľa hodnoteného kraja bol 40,9 roka.



Vlani sa narodilo matkám s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji 8449 detí, z toho 8431 živonarodených. V porovnaní s prechádzajúcim rokom sa ich počet zvýšil o 205. Zo živonarodených detí bolo 4362 chlapcov a 4069 dievčat. Z nich najviac - 3508 detí, sa narodilo ženám vo veku 30 - 34 rokov. Priemerný vek matky pri narodení dieťaťa bol v medzikrajskom porovnaní najvyšší a dosiahol 31,9 roka. Detí narodených mimo manželstva bolo 2940 a na množstve narodených detí ich podiel medziročne klesol z 35,3 percenta na 34,8 percenta.



Podľa pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Bratislave počet potratov klesol na 1914, čo je o 39 menej ako v roku 2016. Umelé prerušenia tehotenstva z potratov predstavujú 57,4 percenta. Podiel spontánnych prerušení tehotenstva bol 42,6 percenta a oproti roku 2016 sa znížil o 3,8 percenta.



V minulom roku zomrelo 6158 obyvateľov kraja, z toho 3059 žien. Priemerný vek zomretých mužov bol 70,8 a žien 78,9 roka. Zo zomretých bolo 23 detí vo veku do jedného roka, o sedem viac ako v roku 2016. Dojčenská úmrtnosť medziročne vzrástla z 1,945 na 2,728 promile a novorodenecká vzrástla z 0,973 na 1,661 promile.



Počet uzavretých manželstiev stúpol o 223 na 4410. Priemerný vek ženícha bol 36 a nevesty 33,3 roka. Rozviedlo sa 1482 manželstiev, o 160 viac ako rok predtým. Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva bola 14,1 roka. Najčastejšou príčinou ukončenia manželstva bola rozdielnosť pováh, názorov a záujmov.



Do Bratislavského kraja sa vlani prisťahovalo 10.572 osôb, z toho zo zahraničia 1611. Vysťahovalo sa 3899, do zahraničia 590 ľudí. Na celkovej migrácii boli aktívnejšie ženy, ich podiel na počte prisťahovaných bol 51,7 percenta a na vysťahovaných 54,9 percenta.



V dôsledku prirodzeného prírastku 2273 ľudí a kladného salda sťahovania 6673 ľudí sa počet obyvateľov Bratislavského kraja oproti roku 2016 zvýšil o 8946 osôb.