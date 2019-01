Počet psov na košických uliciach každoročne stúpa

Túlavé psy hlásia košickému útulku nielen ľudia z Košíc, ale aj z okolitých obcí.

Košice 21. januára (TASR) – Počet psov na ulici každoročne pribúda. Pre TASR to povedala vedúca košického útulku Romana Šerfelová z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov. Podľa jej slov stúpa aj počet ľudí, ktorí hlásia túlavé psy.



"Po sviatkoch nám pribudli ešte tie psíky, ktoré sa majiteľom stratili počas Silvestra. Niektorí situáciu podcenili a nemali vôdzku. V posledných dňoch riešime viacero vyhadzovaných šteniatok, ktoré sa teraz rodia. Ide o takzvané zimné vrhy," vysvetlila s tým, že v útulku ju približne 200 psov. Počty sa zvyšujú, aj čo sa týka dočasnej opatery. "Tam máme ďalších okolo 80 až 90 psov. Je ešte veľa psíkov, ktoré sú v poradovníku a nedokážeme im hneď pomôcť, hľadáme dočasné opatery," spresnila.



Ako hovorí, problém, keď sa ľudia rozhodnú zaobstarať si šteniatko a po čase, keď vyrastie, sa ho chcú zbaviť, pretrváva. Aj preto stále potrebujú podstielky, vôdzky, obojky či krmivo.



Túlavé psy hlásia košickému útulku nielen ľudia z Košíc, ale aj z okolitých obcí. "Tých ľudí, ktorí si všímajú zvieratá na ulici, je určite viac. Možno si ich nemôžu zobrať k sebe domov, ale aspoň nám to nahlásia. Snažíme sa pomôcť aj s odchytom či s hľadaním majiteľa. Využívame na to i sociálne siete," povedala Šerfelová. Podľa jej slov dostanú denne v priemere päť až desať hlásení. Často ide aj o psy, ktoré na ceste zrazilo auto. "Sú rôzne dni. Mali sme už aj 15 hlásení počas niekoľkých hodín," uzavrela.