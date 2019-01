Počet voľných nových bytov v Bratislave koncom roka 2018 klesol

Priemerná jednotková cena voľných novostavieb v Bratislave dosiahla ku koncu roka 2018 úroveň 2907 eur za štvorcový meter (m2) s DPH.

Bratislava 14. januára (TASR) - Ponuka novostavieb v Bratislave sa ku koncu roka 2018 dostala na najnižšiu úroveň od rokov 2002 až 2005, keď sa tento trh začal na Slovensku rozvíjať. Počet voľných bytov klesol na 2873, čo je dôsledkom minimálneho prírastku nových developerských projektov. Médiá o tom v pondelok informovali analytici spoločnosti Bencont Investments.



Ponuka drahších bytov s lepšou lokalitou a dispozíciami sa udržiava na úrovni, ktorá je pre dopyt po tejto kategórii zatiaľ dostatočná. "V prípade lacnejších bytov je čoraz evidentnejší nedostatok takýchto bytov. Chýbajú veľké projekty, ktoré dokážu uspokojiť dopyt po bývaní podstatne širšej vrstvy kúpyschopného dopytu," povedal hlavný analytik spoločnosti Matúš Jančura a dodal, že dopyt po bývaní v hlavnom meste je vysoký a stav hospodárstva je pre realitný trh priaznivý.



"Obmedzenie úverov na nehnuteľnosti síce mnohým kupujúcim skomplikovalo cestu k úveru, no predikcie, že sa dopyt na trhu zastaví, sa nenaplnili. Naopak, ukázala sa kontinuálna vôľa kupovať byty. No nedostatok cenovo dostupného bývania tento dopyt obmedzuje," uviedol analytik Jančura.



Priemerná jednotková cena voľných novostavieb v Bratislave dosiahla ku koncu roka 2018 úroveň 2907 eur za štvorcový meter (m2) s DPH. V porovnaní s 3. štvrťrokom 2018 tak došlo k skokovitému nárastu o 5,5 % a medziročne to bolo 11,5 %. "Hrozivo vyzerajúci nárast spôsobilo čiastočne zdražovanie bytov. Hlavnou príčinou je výpredaj lacných bytov a vstup projektov vo vyšších cenových kategóriách. Z hľadiska okresov analytici zaznamenali medziročný rast najmä v okresoch Bratislava V (11,9 %) a Bratislava III (12,7 %)," konštatovali analytici.



Rast absolútnej ceny bytov bol podľa nich ešte prudší a medziročne dosiahol 14,7 %. Priemerný byt v ponuke dosiahol cenu takmer 193.000 eur. Spôsobili to rast priemernej jednotkovej ceny a rast priemernej rozlohy voľných bytov, ktorá sa zvýšila na 69,27 m2, čo je medziročne plus 4,9% . "Trend rastu rozlohy je tu od roku 2016, keď priemerne veľký byt v ponuke v Bratislave dosahoval rozlohu 63 až 64 m2," upozornili s tým, že počet predaných novostavieb v Bratislave počas posledných 3 mesiacov roku 2018 dosiahol 761 bytov. Ide o rekordne nízky predaj, ktorý analytici nezaznamenali od roku 2014.