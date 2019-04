Počet zdieľaných elektrobicyklov v Trnave sa zvýšil o 30 na 80

Elektrobicykle si môže vypožičať každý občan vo veku nad 18 rokov bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, musí byť však zaregistrovaný.

Trnava 30. apríla (TASR) – V Trnave je k dispozícii na zdieľanú bicyklovú dopravu po meste 80 elektrobicyklov. Nových 30 zaobstarala radnica za 58.530 eur po tom, ako sa pôvodná päťdesiatka ukázala byť nedostatočnou vzhľadom na záujem Trnavčanov.



Prvú várku samospráve darovala spoločnosť Lucron, pri druhej išlo podľa Veroniky Majtánovej z komunikačného odboru radnice o priame zadanie výrobcovi a zároveň dodávateľovi celého systému v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Do systému Arboria bike je momentálne zaregistrovaných zhruba 500 ľudí. "Žlto-čierne elektrobicykle sú intenzívne využívané počas pracovných i voľných dní," konštatovala Majtánová.



Elektrobicykle si môže vypožičať každý občan vo veku nad 18 rokov bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, musí byť však zaregistrovaný. "Registrácia je možná na arboriabike.sk alebo prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie Freebike, prípadne osobne v kancelárii prvého kontaktu (KPK) na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej ulici," informovala o tom Majtánová.



Na tomto mieste záujemca zaplatí aj sumu 20 eur, ktorá slúži ako poplatok za využívanie systému a zároveň ako kredit, z ktorého môže do konca sezóny uhrádzať svoje výpožičky. Vstup do systému je však možný až po vlastnoručnom podpise zmluvy v KPK. Platby bude podľa Majtánovej už čoskoro možné realizovať online cez platobnú bránu na arboriabike.sk, osobná návšteva mestského úradu z dôvodu podpísania zmluvy bude však naďalej z legislatívnych dôvodov nevyhnutná. Informácie sú dostupné na arboriabike.sk.