Poctu M. R. Štefánikovi vzdá Nitra sériou kultúrnych podujatí

Nitra 3. mája (TASR) – Výstavy, workshopy, koncerty a ďalší program ponúkne podujatie Štefánik(ova) žije. V spolupráci s dvoma desiatkami partnerov ho v sobotu 4. mája organizuje mesto Nitra na Štefánikovej triede.



Sériu aktivít oživí nielen spomienku na výnimočnú osobnosť slovenských dejín, ale súčasne aj pešiu zónu, na ktorej sa sústredí väčšina z plánovaných podujatí. „Kde inde, ak nie na Štefánikovej triede, by sme si mali pripomenúť sto rokov od tragickej smrti jedného z najvýznamnejších Slovákov v histórii. Táto ulica sa tiahne celým centrom a zasahuje až do pešej zóny. Práve to bol jeden z dôvodov, prečo sa organizátori rozhodli podujatia mapujúce Štefánikov plodný život a inšpirujúcu kariéru umiestniť hlavne sem," uviedol hovorca Nitry Tomáš Holúbek.



Organizátori podujatia chcú Milana Rastislava Štefánika predstaviť ako vedca, svetobežníka, diplomata, publicistu, letca, astronóma aj fotografa. Na mieste budú viaceré výstavy dokumentujúce Štefánikov život. V Ponitrianskom múzeu ukážu fotografie zo zbierky Jána Maniačka a tiež pohľadnice zo súkromnej zbierky Jána Panského. Vonku na pešej zóne pripomenie Štefánika filatelistická výstava aj exteriérová výstava fotografií z inscenácie Štefánik – slnko v zatmení, ktorú pripravilo Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre.



Na Štefánikovej triede budú tiež vystavené predmety legionárov z prvej svetovej vojny. „Nebude chýbať tvorivá dielňa pre deti pred budovou Turistického informačného centra či dobová hudba v podobe vystúpenia Funny Fellows. Záujemcovia sa môžu pridať k divadelníkom z nitrianskych umeleckých škôl oblečených do dobových kostýmov a spoločne s nimi korzovať a dotvoriť tak atmosféru noblesy," povedal Holúbek.



Pripravené je aj premietanie dokumentárneho filmu Pavla Kanisa o Štefánikovi. Toho ako hvezdára priblíži beseda s členom Slovenského zväzu astronómov amatérov Petrom Poliakom. Na pešej zóne sa okrem toho budú hrať aj živé šachy a zraz si tu dajú priaznivci historických vozidiel. Na letisku v Janíkovciach sa na pravé poludnie uskutoční slávnostný prelet lietadiel a pietna spomienka pri soche M. R. Štefánika. Poctu Štefánikovi prejavia organizátori aj symbolickým osvetlením Chrenovského mosta a budovy DAB do farieb národnej trikolóry.



Okrem hlavného dňa, ktorý pripadá na prvú májovú sobotu, pripravilo mesto a jeho partneri viacero sprievodných podujatí. Uskutočnia sa v priebehu mája a júna. „Kinoklub Tatra Nitra odvysiela v pondelok 6. mája o šiestej večer nový dobrodružný film určený aj pre deti pod názvom Mohyla. Film je príbehom o ceste školákov do Štefánikových spomienok. V Synagóge bude zasa od 3. do 23. júna výstava o Štefánikovi," dodal Holúbek.