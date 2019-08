Poctu slobode na Devíne vzdajú Tomáš Klus či Sima Martausová

Podujatie Pocta slobode - Tribute to Freedom 2019 sa začne v piatok 16.8. o 18.30 h. Jeho súčasťou je výstava k 30. výročiu pádu železnej opony.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Na bratislavskom hrade Devín sa už po jedenásty raz bude konať koncert Pocta slobode – Tribute to Freedom. Myšlienku podujatia v piatok (16. 8.) podvečer opäť podporia aj hviezdy českej a slovenskej hudobnej scény. Predstaví sa napríklad český spevák Tomáš Klus s kapelou, slovenská pesničkárka Sima Martausová, český textár, skladateľ a multiinštrumentalista Vlasta Redl či ľudová hudba súboru Ekonóm spolu s Rozkazovačmi z Očovej.



"Je to spôsob, ako sa na jednom z najimpozantnejších historických miest strednej Európy odreagovať pri dobrej hudbe a zároveň si pripomenúť momenty z histórie ako železnú oponu prechádzajúcu pod hradom a najmä demokraciu a slobodu, ktoré máme," poznamenal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Podujatie Pocta slobode - Tribute to Freedom 2019 sa začne o 18.30 h. Jeho súčasťou je výstava k 30. výročiu pádu železnej opony.