Pod hradom v Starej Ľubovni slávnostne otvorili vojenskú expozíciu

Stará Ľubovňa 1. júna (TASR) - Pod hradom Stará Ľubovňa v piatok dopoludnia slávnostne otvorili Vojenskú expozíciu Michala Strenka. Svojpomocne ju vybudovala nezisková organizácia nesúca meno tohto vojaka. Informoval o tom jej riaditeľ Branislav Ilkovič.



"Okrem predstavenia osoby Michala Strenka ponúka vojenská expozícia možnosť prejsť sa po jedinom verne vybudovanom vojnovom zákope na Slovensku v celkovej dĺžke cez 100 metrov a vidieť niekoľko podzemných bunkrov. Jej umiestnenie má symboliku v tom, že počas druhej svetovej vojny na Ľubovnianskom hrade sídlilo nemecké komando," priblížil. Návštevníci expozície budú môcť vzhliadnuť veľkú zbierku palných zbraní prevažne z obdobia druhej svetovej vojny, ale aj zbrane povojnovej produkcie.



"Vystavené sú aj pásová a kolesová obrnená technika, protilietadlové delo, ba dokonca stíhacie lietadlo, ktoré sa do expozície spolu s ďalšou technikou dostalo na základe výbornej spolupráce s Vojenským historickým ústavom Bratislava," vymenoval riaditeľ. Expozícia má podľa neho veľký edukačný význam. "Jej hlavnými cieľmi sú poukázať na krutosť vojny, následky zbabelosti, ale aj česť a hrdinstvo, upevňovať národné povedomie, pripomenúť si pamiatku padlých v druhej svetovej vojne a účasť našich rodákov na protifašistickom odboji v našom regióne a vo svete. Tiež osloviť mladú generáciu, čo všetko vojna so sebou prináša a zároveň vekovo staršej generácii pripomenúť, že nesmieme zabudnúť na utrpenia našich rodičov a starých rodičov z vojny," vysvetlil.



Strenk sa narodil 10. novembra 1919 v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa. Chudoba však rodinu vyhnala za prácou do Ameriky. Keď Hitler napadol Československo, vstúpil dobrovoľne do armády. Jej velenie ho pre jeho výnimočné schopnosti pridelilo do elitnej jednotky Marine Raiders, ktorej vojaci podnikali bleskové prepady Japoncov na ostrovoch v Tichom oceáne.



Hoci sa seržant Strenk stal legendou, stelesnením pravého bojovníka za slobodu a nezávislosť, jeho život zostal neznámy. Pod jeho velením vojaci americkej námornej pechoty po niekoľkodňových krvavých bojoch s Japoncami 23. februára 1945 vztýčili zástavu na ostrove Iwodžima. Vďaka expresívnej fotografii Joea Rosenthala sa šestica vojakov dvíhajúca americkú vlajku stala slávnymi uctievanými hrdinami po celej Amerike. Strenkovi však osud nedoprial, aby sa toho dožil. O niekoľko dní neskôr zahynul po zásahu črepinou z delostreleckého granátu. Mal vtedy 25 rokov.



Strenk upadol na Slovensku takmer do zabudnutia. V roku 2016 uzrel svetlo sveta dokumentárny film o tomto vojakovi od režiséra Dušana Hudeca Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom.