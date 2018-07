Pod Lomnický štít opäť zavíta Medzinárodný detský husľový orchester

Organizátorka podujatia Tereza Novotná informovala, že v sobotu (14.7.) sa pod Lomnickým štítom predstaví 33 nadaných detí zo Slovenska, Čiech, Ruska, Kanady, Portugalska, Mexika a Hongkongu.

Tatranská Lomnica 11. júla (TASR) – V poradí piate stretnutie mladých huslistov v Tatrách, ktoré vystupuje pod názvom Medzinárodný detský husľový orchester, vyvrcholí špeciálnym koncertom pod šírim nebom na Skalnatom plese. Organizátorka podujatia Tereza Novotná informovala, že v sobotu (14.7.) sa pod Lomnickým štítom predstaví 33 nadaných detí zo Slovenska, Čiech, Ruska, Kanady, Portugalska, Mexika a Hongkongu.



Malí huslisti vystúpia pod vedením huslistky a pedagogičky Terezy Novotnej. "Každý rok, odkedy to spolu s manželom organizujeme, sa snažíme, aby bol pobyt v Tatrách pre deti zaujímavý nielen po hudobnej stránke, ale aby si domov doniesli aj zážitok, na ktorý budú dlho spomínať. V minulosti sme koncertovali v Belianskej jaskyni či na Hrebienku, ale tento rok to bude opäť v sobotu o 12. hodine na Skalnatom plese," povedala Novotná.



Ako ďalej dodala, na naštudovanie si vyberá diela, ktoré deti niečím oslovia. Niektoré z nich v orchestroch nehrajú, takže je to pre nich významná zmena a aj v kolektíve sa im ľahšie všetko študuje. "Starší a skúsenejší pomáhajú mladším, v hudbe nie je žiadna jazyková bariéra, v našom orchestri nie je cítiť žiadnu prestíž, iba radosť z hrania. Okrem diel Mozarta, Bacha, Haydna, Vivaldiho či Šostakoviča som do repertoáru zaradila aj modernejších autorov – Piazzolu a Cohena. Na svojom popradskom orchestri sondujem, ktoré skladby sa deťom páčia a ktoré rady hrajú, a potom ich naštudujeme aj na tom medzinárodnom," vysvetľuje Novotná.



Tento rok prídu na Skalnaté pleso i učitelia, ktorých zaujíma, ako s toľkými deťmi táto pedagogička pracuje. Koncerty v Tatrách sú podľa nej zážitkom nielen pre celý orchester, ale aj pre návštevníkov a celé publikum. "Príroda je tou najkrajšou hudobnou sálou a diela takých velikánov, akými sú Bach, Vivaldi či Mozart, si koncerty v prírode zaslúžia," konštatovala Novotná, ktorá pôsobila 15 rokov v Štátnom divadle a v Štátnej filharmónii v Košiciach ako hráčka prvých huslí. Koncertuje a vedie husľové kurzy aj v Mexiku a Taliansku, s viacerými hudobnými zoskupeniami precestovala takmer celý svet. Aby mohla organizovať husľové stretnutia malých hudobníkov z celého sveta v slovenských Tatrách, založila spolu s manželom občianske združenie Husľový kľúč.



Vstup na sobotňajší koncert Medzinárodného detského husľového orchestra na terase reštaurácie na Skalnatom plese je bezplatný.