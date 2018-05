Pod Mostom SNP budujú asi turistické centrum, vyvolalo to vlnu kritiky

Hlavná architektka Bratislavy v stanovisku k predĺženiu nájmu pozemkov v roku 2016 napísala, že celkový architektonický výraz dostavby musí byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP.

Bratislava 12. mája (TASR) – Pod bratislavským Mostom SNP, pri vchode do vyhliadkovej veže UFO, budujú zrejme cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to z materiálov k prenájmu pozemkov pre firmu Zemegula, o ktorých rokovalo v minulom i predminulom roku bratislavské mestské zastupiteľstvo. Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Niektorí obyvatelia i aktivisti ju považujú za nelegálnu a nazývajú to privatizáciou Mosta SNP.



Aktivista Miroslav Dragun pre TASR uviedol, že v posledných dňoch si verejnosť všimla necitlivé zásahy do Mosta SNP. "Zásahy, ktoré vykonáva spoločnosť Zemegula, považujeme za absolútne prekročenie riešenia havarijného stavu. Chápeme to ako budovanie úplne inej, novej stavby, ktorá zásadne zasahuje do Mosta SNP," povedal. Aj preto sa obrátil na stavebný úrad v bratislavskej Petržalke, štátnu stavebnú inšpekciu a pamiatkový úrad, aby preskúmali, či zo strany stavebníka nejde o prekročenie povolenia.



Bratislavskí mestskí poslanci však v roku 2016 a v roku 2017 schvaľovali spoločnosti Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, predĺženia prenájmu pozemkov pod Mostom SNP. "Hlavným dôvodom žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy je havarijný stav vstupných priestorov do vyhliadkovej veže UFO. Jediným riešením je nevyhnutná rekonštrukcia celého vstupného priestoru," napísala v liste magistrátu spoločnosť. Taktiež uviedla, že je pripravená zrekonštruovať vstupný priestor z vlastných zdrojov za asi 600.000 eur a súčasťou novovzniknutého vstupného priestoru bude aj turistické informačné stredisko.



Poslanci predĺženie nájmu do roku 2039 firme schválili. Podmienkou bolo, že bude vybudované nové cyklistické a turistické centrum, ktoré po kolaudácii bude s celým vstupným priestorom odovzdané do vlastníctva hlavného mesta. Spoločnosť Zemegula požiadala v decembri 2016 opäť o prerokovanie návrhu na schválenie nájmu pozemkov. V liste magistrátu uviedla, že využívanie predmetov nájmu spolu bezprostredne súvisí a zabezpečí vybudovanie nového cyklistického a turistického centra. Mestské zastupiteľstvo tento nájom pozemkov v roku 2017 odobrilo.



Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad v stanovisku k predĺženiu nájmu pozemkov v roku 2016 napísala, že celkový architektonický výraz dostavby musí byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP. Riešenie musí byť nadčasové, trvalo udržateľné a kompozične musí rešpektovať hmotové a tvarové riešenie stavby mosta.



"Na mieste výhľadu spod mosta na unikátnu mostovku a mesto okolo, kam mali prístup všetci okoloidúci, vyrastá bufet, ktorý nielen necitlivo zasahuje do architektúry mosta, ale privatizuje cenný mestský výhľad," napísal na sociálnej sieti Adam Berka, ktorý založil aj stránku Stop privatizácii Mosta SNP. Zvažuje zorganizovať aj demonštráciu. Na sociálnej sieti reagoval aj hlavný projektant minuloročnej rekonštrukcie cesty na Moste SNP František Brliť. Podľa neho nejde o žiadne stavebné úpravy na odstránenie havarijného stavu.



Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala. Hlavné mesto chystá k tejto téme tlačovú konferenciu.