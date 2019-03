Polícia: Pod rannú nehodu v Turni na Bodvou sa zrejme podpísala únava

Kolízia sa stala krátko po 5.00 h.

Turňa nad Bodvou 23. marca (TASR) - Pod rannú dopravnú nehodu v Turni na Bodvou v okrese Košice okolie, pri ktorej sa zranili štyri osoby, sa zrejme podpísala únava. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Kolízia sa stala krátko po 5.00 h. "Podľa doterajších zistení vodič (24) viedol vozidlo zn. Peugeot Boxer v smere od Košíc do obce Gemerská Hôrka, pričom pred obcou Turňa nad Bodvou pravdepodobne z dôvodu únavy počas vedenia vozidla zaspal, prešiel s ním cez protismernú časť vozovky mimo cestu. Po vyše 100 metroch narazil do reklamného pútača a následne do betónového oplotenia rodinného domu, ktoré prerazil," priblížila s tým, že potom narazil ešte do drevárne.



Podľa predbežných lekárskych správ sa pri dopravnej nehode ťažko zranil 42-ročný spolujazdec. "Vodič a dvaja ďalší spolujazdci (29 a 46) utrpeli ľahké zranenia," uviedla hovorkyňa s tým, že všetci pochádzali z okresu Rožňava. Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. "Pri dopravnej nehode vznikla celková škoda predbežne vyčíslená na cca 11.000 eur," spomenula.



Udalosť na mieste prevzala vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie, ktorá v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. "Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela Mésarová.