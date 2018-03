Pod Skalnatým plesom skonal 80-ročný muž. Našli ho náhodní lyžiari

Napriek snahe všetkých zúčastnených, ktorí sa 50 minút snažili muža oživiť, sa ho nepodarilo zachrániť.

Tatranská Lomnica 30. marca (TASR) – Horskí záchranári sa v piatok snažili zachrániť 80-ročného muža v bezvedomí, ktorého našli náhodní lyžiari a inštruktori lyžovania na zjazdovke pod Skalnatým plesom v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici. Napriek okamžitej resuscitácii muž neprežil.



Na pomoc Poliakovi odišli záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z Oblastného strediska Vysoké Tatry a požiadali o pomoc aj leteckých záchranárov. Zároveň zo Starého Smokovca do lyžiarskeho strediska smerovali záchranári HZS so zariadením na automatické stláčanie hrudníka. Horskí záchranári po príchode k pacientovi pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, ktorú vykonávali aj po príchode lekárky.



Napriek snahe všetkých zúčastnených, ktorí sa 50 minút snažili muža oživiť, sa ho nepodarilo zachrániť. Telesné pozostatky nebohého previezli do Starého Smokovca, kde telo prezrel obhliadajúci lekár a prípad prevzali policajti.



Informáciu zverejnila na svojom webe HZS.