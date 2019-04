Pod Tatry sa opäť vrátila zima, cestári sú v plnom nasadení

Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať nahromadený sneh z okolitých polí.

Poprad 12. apríla (TASR) – Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla pre TASR potvrdil, že prvý výjazd do terénu mali ešte vo štvrtok (11. 4.) večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina.



„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina.



Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil Barilla.



Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín.