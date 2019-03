Pod Tatry sa opäť vrátia medzinárodné cyklistické preteky kuriérov

Súťaž sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 5. mája na území Poľska, Slovenska a Maďarska.

Poprad 26. marca (TASR) – Pod Tatry sa po 30 rokoch vrátia medzinárodné cyklistické preteky kuriérov. Aj to bol dôvod, prečo primátor Popradu Anton Danko nedávno zavítal do Varšavy a spoločne s organizátormi projekt prezentoval novinárom. „Poprad bol dlhoročne etapovým mestom Karpatských pretekov kuriérov od ich vzniku až do roku 1988. Našim spoločným cieľom je vrátiť najväčšie mesto pod Tatrami po takom dlhom čase opäť na mapu tohto medzinárodného športového podujatia,“ uviedol Danko.



Súťaž sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 5. mája na území Poľska, Slovenska a Maďarska. Podľa riaditeľa pretekov Tomasza Wójcika sa jedna z etáp dlhá približne 130 kilometrov bude konať aj v Poprade a jeho okolí. Región bude tradičné podujatie hostiť 4. mája.



Popradská radnica potvrdila, že organizácia pretekov je zároveň priestorom na prezentáciu a propagáciu Slovenska i podtatranského regiónu. Tento projekt vznikol v roku 1975 a kladie si za cieľ pripomínať spoluprácu ilegálnych skupín z krajín V4 počas II. svetovej vojny. „Konajú sa v kategórii U-23, čo je veková kategória od 19 do 22 rokov. Tohtoročné preteky sú spolufinancované z Medzinárodného vyšehradského fondu,“ ozrejmil Wójcik.



Poľské etapové mestá a obce budú tento rok Lublin, Polaniec, Tarnov, Nový Sonč, Osvienčim a Jablonka. Na Slovensku bude jedna etapa štartovať z Popradu, v Maďarsku sa do pretekov zapoja mestá Tata a Veszprém.