Chlapec na túre zišiel z chodníka: Pri páde sa vážne zranil

Terchová 7. októbra (TASR) - Pod Veľkým Rozsutcom sa v nedeľu okolo poludnia vážne zranil 18-ročný slovenský turista. Mladíkovi pomáhali horskí i leteckí záchranári, informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.



Skupina štyroch mladých turistov slovenskej národnosti vystupovala zo sedla Medziholie na Veľký Rozsutec, pričom jeden z nich sa po chvíli odpojil. Osemnásťročný chlapec pokračoval mimo turisticky značeného chodníka, kde sa v exponovanom teréne pošmykol a spadol. Po páde bol v krátkodobom bezvedomí, utrpel vážne poranenia hlavy, tváre a vnútorné poranenia.



Prvú pomoc chlapcovi na základe telefonickej konferencie s operátorkou tiesňovej linky 155 poskytli kamaráti, ktorí k nemu zostúpili. Na miesto nehody boli pozemne vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra a zároveň bola o súčinnosť požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá z heliportu vo Vrátnej vzala na palubu záchranára HZS. "Po príchode k zranenému turistovi pokračovali horskí záchranári v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Následne bol na mieste nehody vysadený aj lekár leteckých záchranárov spoločne so záchranárom HZS. Po poskytnutí lekárskej pomoci zraneného chlapca záchranári pripravili na letecký transport a za pomoci navijaku ho spoločne s lekárom transportovali do sedla Medziholie. Tu ho naložili na palubu vrtuľníka a letecky dopravili do nemocnice v Žiline," uviedla HZS.