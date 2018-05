POTRVAJÚ 5 DNÍ: Podbrezovčanov čakajú rozsiahle odstávky elektriny

Pri rekonštrukcii elektrického vedenia bude asistovať aj vrtuľník.

Podbrezová 31. mája (TASR) – Podbrezovčanov čakajú rozsiahle odstávky elektrickej energie. Potrvajú päť dní, od 4. do 8. júna, v čase od 7.00 do 19.30 h. Bez prúdu bude v týchto dňoch zhruba tisíc odberných miest. TASR o tom vo štvrtok informoval Miroslav Gejdoš, hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD), Žilina.



"Vzdušné vedenie vysokého napätia v Podbrezovej slúžilo viac ako 60 rokov a jeho fyzický stav si už vyžaduje rekonštrukciu. Prevádzkovateľ vedenia - SSD preto vymení na 800-metrovom úseku vodiče a niekoľko stĺpov. Celkovo investuje do projektu, ktorý zrealizuje špecializovaný dodávateľ, približne 40.000 eur," konštatoval Gejdoš s tým, že výmenou za dočasné obmedzenie pohodlia odberateľov bude spoľahlivejšia distribúcia počas nasledujúcich rokov.



Rekonštrukcia elektrického vedenia bude pokračovať v závislosti od počasia približne do 12. júna, ale už nebude mať vplyv na dodávku elektriny.



"Pôvodné neizolované vodiče vymeníme za nové. Okrem toho, že poskytnú vyššiu prenosovú kapacitu, budú izolované. To znamená bezpečnejšiu prevádzku a väčšiu odolnosť voči vonkajším vplyvom, takže i menej výpadkov," vysvetlil Ján Melicher, manažér realizácie SSD.



V rekonštruovanom úseku dôjde aj k výmene ôsmich drevených stĺpov za betónové. "Nachádzajú sa na ťažšie prístupných miestach, preto bude pri ich stavaní asistovať vrtuľník. Pre nás je to technologicky jednoduchšie a pre okolité prostredie šetrnejšie," doplnil Melicher.



Ak pôjdu práce podľa plánu a zaobídu sa bez neočakávaných ťažkostí, pracovníci SSD urobia všetko preto, aby ukončili odstávky počas jednotlivých dní hneď, ako to bude z hľadiska bezpečnosti možné. Dotknutých odberateľov žiadajú o trpezlivosť a prípravu na situáciu. Kompletný zoznam adries zasiahnutých odstávkami možno nájsť na www.ssd.sk v časti Plánované odstávky.