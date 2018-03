Podľa ministerstva Jablonica obchvat nepotrebuje, ale opravu mosta áno

V uplynulom roku vypracovali štúdiu realizovateľnosti cesty prvej triedy I/51, I61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, v rámci ktorej sa posudzoval aj obchvat obce Jablonica. Podľa štúdie obec obchvat nepotrebuje. Rozdielny názor na toto rozhodnutie má starosta Silvester Nestarec. Zo štúdie vyplýva potreba rekonštrukcie mosta cez rieku Myjava a to z dôvodu zlého stavebného stavu a nevhodného šírkového usporiadania na moste. Na snímke cestná premávka na moste cez rieku Myjava na ceste I/51 v Jablonici.

Jablonica 27. marca (TASR) – V uplynulom roku vypracovali štúdiu realizovateľnosti cesty prvej triedy I/51, I61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, v rámci ktorej sa posudzoval aj obchvat obce Jablonica. Podľa štúdie obec obchvat nepotrebuje. Rozdielny názor na toto rozhodnutie má starosta Silvester Nestarec.



„Neviem z akých údajov sa vychádzalo, ale myslím si, že obchvat Jablonice je rovnako dôležitý ako obchvat Senice. Podľa našich prepočtov cez obec prechádza viac kamiónovej dopravy ako cez Senicu. Okrem tých, ktoré prechádzajú cez Senicu, prechádza cez našu obec aj kamiónová doprava smerujúca na Rohožník a Malacky,“ informoval starosta.



Zo štúdie vyplýva potreba rekonštrukcie mosta cez rieku Myjava a to z dôvodu zlého stavebného stavu a nevhodného šírkového usporiadania na moste. „Podľa našich sledovaní a výpočtov, ktoré sme spravili s našimi dobrovoľníkmi, je priemerný počet vozidiel prechádzajúcich cez most deväť za minútu,“ doplnil Nestarec.



Oprava cesty I/51 v úseku Jablonica je zaradená do návrhu opráv na realizáciu v roku 2018. Realizácia opravy spomínanej cesty ale závisí od výšky pridelených finančných prostriedkov a verejného obstarávania, píše sa v liste, ktorý obci zaslal generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Varga. „Rovnaké odpovede už prišli v minulých rokoch, ale k žiadnym opravám neprišlo. Takže stále sme v tom stave ako v predchádzajúcich rokoch,“ dodal starosta Jablonice.