Podľa prednostu Lučenca nový zákon zdvojnásobil náklady zimnej údržby

Lučenec 6. februára (TASR) – Približne dvojnásobok financií vynaloží na zimnú údržbu chodníkov mesto Lučenec pre zmenu legislatívy, na základe ktorej sa obce musia starať o vyšší počet komunikácií pre peších než doteraz. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval prednosta mestského úradu (MsÚ) Igor Korniet s tým, že podľa doterajších prepočtov samosprávy tieto náklady stúpnu zo 150.000 eur na 300.000 eur ročne.



Mesto má podľa jeho slov rozpracovaný plán na rokovanie so správcami jednotlivých bytových domov, aby zabezpečilo údržbu aj cez tých obyvateľov bytových jednotiek, ktorí o to prejavia záujem. „Zatiaľ zabezpečujeme odpratávanie snehu zmluvne a prostredníkom našich pracovníkov verejno-prospešných služieb. Treba ale objektívne povedať, že chodníky v meste počas padania snehu nebudú nikdy naraz očistené. Neplatí to len u nás. Platí to, myslím si, všeobecne,“ poznamenal prednosta.



Ako pokračoval poslanec Juraj Pelč, príslušný zákon považuje za veľmi nešťastný. „Keď si minieme peniaze na odhadzovanie snehu, bude nám to chýbať niekde inde – na detské ihriská, športoviská. Myslím si, že občania by mali byť tak uvedomelí, že by mestu dobrovoľne pomáhali udržiavať čistotu aspoň v zime,“ podotkol.



Podľa slov poslanca Ivana Siláčiho v meste Kežmarok spustila samospráva projekt „adoptovania“ chodníkov, v rámci ktorého obyvatelia môžu odhŕňať pešie komunikácie pred viacerými domami a za túto činnosť sú nejakým spôsobom odmeňovaní.



„Počuli sme o tomto projekte a začali sme to trochu právne rozoberať. Nebránime sa tomu a pokiaľ by sme niečo takéto potrebovali, môžeme sa tým zaoberať,“ reagovala primátorka Alexandra Pivková. Ako zároveň dodal prednosta MsÚ, v prípade rokovania so správcami bytových domov ide práve o takýto projekt.