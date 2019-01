Majerský: V Prešovskom kraji je problémom najmä odchod ľudí

Dodal, že pokiaľ vláda na svojom výjazdovom rokovaní schváli predložený materiál, určite to regiónu pomôže.

Levoča 17. januára (TASR) – Problémom takmer každého regiónu na východe Slovenska je odchod ľudí za prácou do zahraničia. Uviedol to predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pred výjazdovým rokovaním vlády a dodal, že motivovať pracovnými príležitosťami priamo v regióne by mala byť priorita každého jedného zasadnutia vlády.



"Ja sám, keď som bol na stoličke primátora Levoče, som sa snažil všetkými možnými silami získať investora, ktorý tu dnes je, ale, samozrejme, potrebujeme pomoc napríklad v podobe diaľničného privádzača, aby firma, ktorá tu je, mohla spustiť výrobu. Už teraz je tam zamestnaných zhruba 80 ľudí a plánujú prijať, myslím si, ďalších 200," uviedol Majerský a dodal, že aj jeho prioritou je budovanie ciest a lepšia dostupnosť. Zdôraznil, že cesty privádzajú život do regiónov a aj spomínaný investor si Levoču vybral práve kvôli blízkosti diaľnice D1.



Dodal, že pokiaľ vláda na svojom výjazdovom rokovaní schváli predložený materiál, určite to regiónu pomôže. "Už keď si vezmeme ten základný milión, ktorý príde ako regionálny príspevok pre mestá a obce, už toto je pomoc. Tie peniaze ostanú tu a samotní starostovia a primátori to určite ocenia," uzavrel Majerský.



Vláda pokračuje v sérii výjazdových rokovaní v najmenej rozvinutých okresoch na Slovensku štvrtkovým zasadnutím v Levoči. Vládny kabinet sa venuje akčnému plánu rozvoja tohto okresu, ale aj uvoľneniu finančných prostriedkov pre túto oblasť. Okrem toho sa členovia vlády zaoberajú akčným plánom Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.