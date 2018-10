Podnety k občianskemu rozpočtu prerokuje Bratislava s verejnosťou

Do burzy nápadov Bratislavčania poslali 25 podnetov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry.

Bratislava 24. októbra (TASR) - Hlavné mesto vyčlenilo na budúci rok financie na realizáciu občianskeho rozpočtu, prostredníctvom ktorého môžu Bratislavčania spolurozhodovať o využití finančných prostriedkov. Magistrát dostal 25 podnetov od verejnosti, ktoré predstavia zástupcovia mesta v stredu o 16.00 h v Justiho sieni bratislavského Primaciálneho paláca počas verejnej prezentácie. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



Do burzy nápadov Bratislavčania poslali 25 podnetov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry. "Z toho až 11 podnetov je zameraných na skvalitnenie a skrášlenie životného prostredia. Napríklad výsadbou stromov, novou pitnou fontánkou či zachytávaním dažďovej vody zo striech budov do podzemných nádrží a následným zavlažovaním parkov," priblížila Onufer. Ďalších deväť podnetov je z oblasti dopravy. Tie sú zamerané na zlepšenie dopravy a mobility v meste, napríklad vybudovaním buspruhu či vybudovaním cyklochodníka. Zvyšné tri podnety sú z oblasti kultúry a dva podnety z oblasti sociálnych vecí.



Podnety priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci magistrátu, ktorí sa vyjadrili k možnosti ich realizácie vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácii. Cieľom verejnej prezentácie bude diskusia občanov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o realizovateľných podnetoch, ktoré budú následne predložené verejnosti na hlasovanie.



Občania sa budú môcť zapojiť do hlasovania o víťazných projektoch v priebehu novembra. Projekty, ktoré získajú najviac hlasov, budú zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2019.