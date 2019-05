Podnik na košickom sídlisku KVP má pomôcť pri čistote či zimnej údržbe

Sídlisko KVP je podľa miestnej samosprávy jedinou košickou mestskou časťou, ktorá vo vlastnej réžii zabezpečuje zimnú údržbu, kosbu zelene či výsadbu stromov.

Košice 24. mája (TASR) - Miestne zastupiteľstvo košickej mestskej časti Sídlisko KVP na svojom štvrtkovom (23. 5.) rokovaní zriadilo obchodnú spoločnosť Podnik služieb KVP s. r. o., ktorá sa bude následne uchádzať o štatút sociálneho podniku. Cieľom je vybudovať komunitu ľudí, ktorá by zlepšila úroveň starostlivosti o zeleň a čistotu na sídlisku a zároveň by zvýšila ich participáciu na verejnom živote. Dôvodom vzniku je predovšetkým nevyhovujúci stav zabezpečovania týchto služieb, informovala TASR Ivana Padová z miestneho úradu.



Dotácie, granty a inú finančnú podporu na výkon jednotlivých činností bude môcť prijímať až po nadobudnutí štatútu sociálneho podniku. "Projekt je aktuálne na začiatku, schvaľovací proces trvá spravidla dva až štyri mesiace. Ak budeme úspešní, tak predpokladám, že niekedy na jeseň by sme mohli začať riešiť zamestnávanie ľudí cez úrady práce, vypisovať výberové konania a všetko potrebné k zabezpečeniu agendy, ktorú budeme musieť spĺňať ako podnikateľský subjekt," uviedol prednosta úradu mestskej časti Miroslav Michalus.



Sídlisko KVP je podľa miestnej samosprávy jedinou košickou mestskou časťou, ktorá vo vlastnej réžii zabezpečuje zimnú údržbu, kosbu zelene či výsadbu stromov. Ročne na to vynaloží približne 200.000 eur, a aj napriek tomu sú tieto služby poddimenzované. Sociálny podnik má zefektívniť výkon týchto činností. "Umožní nám to vykonávať tieto práce lacnejšie, ako keď sme za ne platili externým dodávateľom. Získaním štatútu sa takisto môžeme uchádzať o ďalšie zdroje financovania. Výhodou je samozrejme aj operatívnosť a rýchlejší výkon služieb. To sú základné piliere, o ktoré sa musíme oprieť. Nesmieme suplovať podnikateľský trh, musíme ho dopĺňať. Našou prioritou je začlenenie ľudí do pracovného procesu, riešenie úloh, ktoré na sídlisku chýbajú a až následne je zisk. Ten však musí zabezpečiť udržateľnosť sociálneho podniku, teda jeho prežitie bez priamej dotácie z rozpočtu mestskej časti," uviedol Michalus.



Zamestnanie v sociálnom podniku by mali nájsť najmä dlhodobo nezamestnaní a ľudia zo sociálne vylúčených skupín. Ide napríklad o čerstvých absolventov škôl, ženy po materskej dovolenke, ktorým sa nedarí plnohodnotne zapojiť do pracovného procesu, či o ľudí nad 50 rokov, ktorí pre vek majú problém zamestnať sa.



Ambíciou vytvorenia sociálneho podniku je zároveň vrátiť takémuto typu podnikateľského subjektu dôveru verejnosti. Aktuálne v Košiciach nefunguje žiaden, KVP by malo byť prvou mestskou časťou, ktorá ho zriadi.



Základné imanie na založenie sociálneho podniku predstavuje sumu 5000 eur, vyčlenené boli z rozpočtu mestskej časti z kapitálových výdavkov. Fungovať by mal už v tomto roku s tým, že jeho prvou činnosťou bude zabezpečenie zimnej údržby počas nadchádzajúcej sezóny.