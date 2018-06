Podozrenie zo streľby z balkóna v Banskej Bystrici preveruje NAKA

Jedného z pätice pracovníkov banskobystrickej mestskej spoločnosti, ktorí v pondelok kosili trávu na sídlisku Sásová, postrelili popoludní asi o 14.00 h do ruky zo vzduchovej zbrane.

Bratislava 25. júna (TASR) - Pondelkovú streľbu z neďalekej bytovky na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici na koscov preveruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). Informuje o tom Polícia SR na svojom Facebooku. Ako sa píše na sociálnej sieti, "NAKA preveruje podozrenie zo streľby a extrémistické prejavy".



Jedného z pätice pracovníkov banskobystrickej mestskej spoločnosti Zares, ktorí v pondelok kosili trávu na sídlisku Sásová, postrelili popoludní asi o 14.00 h do ruky zo vzduchovej zbrane. TASR informáciu potvrdil riaditeľ Zares-u Ivan Šabo.



"Niekomu zrejme prekážal hluk, ktorý vydávajú kosačky, a vystrelil trikrát do skupiny našich koscov. Jedného pracovníka pri tom strela zranila na ruke," uviedol Šabo. Strelec spolu s ďalšími osobami sa mal nachádzať na ôsmom poschodí neďalekej bytovky.



Podľa neho zamestnanci mestského podniku, z ktorých časť tvoria Rómovia, sú často terčom útokov ľudí. "Už do nich napríklad hádzali vajcia alebo ich oblievali vodou," dodal.



"Je dôvodná obava, že mohlo ísť aj o rasovo motivovaný čin. Verím, že sa orgánom činným v trestnom konaní podarí tento odsúdeniahodný prípad čo najskôr vyšetriť a vinníka potrestať, aby sa podobné situácie neopakovali," reagoval na streľbu primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.