Podpredseda Okresného súdu Bratislava I V. Sklenka sa vzdal funkcie

Sklenka je údajne bývalý šofér Štefana Harabina a na súde mal mať na starosti register.

Bratislava 9. novembra (TASR) – Podpredseda Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimír Sklenka sa vzdal funkcie. Minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) to akceptoval. Pre TASR to potvrdil rezort spravodlivosti. Upozornil na to aj Denník N, podľa ktorého sa Sklenka vzdal funkcie po tom, čo sa na súde stratila dôležitá časť spisu Technopol.



Sklenka je podľa denníka bývalý šofér Štefana Harabina a na súde mal mať na starosti register. Minister spravodlivosti koncom októbra informoval, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre chýbajúcu časť spisu v kauze Technopol, v ktorej sa angažuje aj trestne stíhaný podnikateľ Marian K. Tá zmizla z OS Bratislava I.



"Dobrou správou je, že pomernú časť z chýbajúcich 300 strán vieme rekonštruovať, keďže spis sme mali v marci aj na ministerstve spravodlivosti, kde sme urobili zo spisu fotokópie," povedal koncom októbra Gál. Potvrdil, že zo spisu chýbajú strany 43 až 330, čo na nich bolo, nie je zrejmé. Minister si myslí, zmiznutú časť musel niekto pravdepodobne vziať, do kontaktu s ním malo prísť "veľa" ľudí.



"Mohlo sa stať a v minulosti sa už stalo, že časť spisu sa našla niekde v inom spise, že zlyhá ľudský faktor, ale toto je pre mňa trošku podozrivé, že chýba tá časť spisu, ktorá môže byť pre vec veľmi významná," skonštatoval. Šéf rezortu nevylúčil v prípade vyvodenie osobnej zodpovednosti.