Podpredseda Trenčianskeho kraja J. Božik sa vzdá svojich odmien

Za ostatných osem rokov som mal tú česť rozdať na podporu jednotlivcov, ale aj kolektívov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí 68.000 eur, povedal Božik.

Partizánske 20. februára (TASR) - Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jozef Božik, ktorý je zároveň primátorom Partizánskeho, sa opäť vzdá odmien za výkon svojej funkcie. Zároveň podaruje i časť svojho primátorského platu.



"Za ostatných osem rokov som mal tú česť rozdať na podporu jednotlivcov, ale aj kolektívov z oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí 68.000 eur. V priemere to robí 8000 eur za rok, za minulý rok to bolo 9000 eur," povedal Božik.



Za post podpredsedu TSK dostáva Božik v zmysle zákona minimálnu mzdu, keďže je zároveň i primátorom mesta. "V tomto roku predpokladám, že na podporu športu, kultúry a sociálnych vecí odovzdám minimálne 8000 eur, možno to bude i viac. Touto cestou chcem ísť počas celého volebného obdobia," dodal podpredseda TSK.