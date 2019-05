Podujatia vo verejných priestranstvách – bezpečne a efektívne

Bratislava 27. mája (OTS) - V stredu 29.5. v čase od 16:30 do 17:30 sa uskutoční v Primaciálnom paláci diskusia v rámci podujatia Dní architektúry a dizajnu/DAAD 2019 , ktorá sa bude venovať vysoko aktuálnej téme využívania verejných priestranstiev hlavného mesta k organizácii podujatí. S tým prirodzene súvisia otázky bezpečnosti, efektívnej a ochotnej spolupráce jednotlivých aktérov, ale tiež problém absencie dlhodobého plánovacieho zo strany mesta.Hosťami diskusie budú: Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Milan Pilip, riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu, Bratislava, Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu Biela noc, Zuzana Stanová, poverená riadením Metropolitného inštitútu Bratislava, Slavomíra Salajová, Creative Industry Forum a Lívia Gažová a Zuzana Žurkinová u o.z. Punkt. Diskusiu bude moderovať Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.Pozvaní odborníci otvoria spoločne viacero tém vychádzajúcich priamo z praxe. Dozviete sa, s akými konfliktmi a stretmi podujatí vo verejných priestranstvách sa stretávajú. Či sú kompetencie starostov a zákony pre ochranu účastníkov podujatí dostatočné. Ale aj či je možné, aby sa opakovala situácia spred štyroch rokov, kedy museli organizátori medzinárodných pretekov Bratislava City Downhill 2015 podujatie prerušiť po tom, ako na trať prenikli extrémisti, účastníci paralelne sa konajúcej demonštrácie proti migrantom.BKIS dlhodobo komunikuje svoju snahu vniesť do tejto problematiky riešenia, a to aj iniciovaním odborných diskusií všetkých zainteresovaných strán. Predstaví preto aj ciele a zámery projektu, na ktorom aktuálne pracuje s o.z. Punkt a ktorého očakávaným výsledkom bude práve návrh modelu verejne prístupného kalendára podujatí v hlavnom meste.Viac o projekte BKIS a OZ PUNKT sa dozviete na bkis.sk