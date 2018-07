Podujatie Čaro keramiky spestrí tvorivý koridor či hravý pokrovec

Je určené tým, ktorí chcú využiť svoju kreativitu. Bude vytvorený 'tvorivý koridor' s možnosťou vyskúšať si prácu s hlinou modelovaním, liatím do formy, zdobením či točením na historickom hrnčiarskom kruhu.

Kremnica 3. júla (TASR) - Možnosť vyskúšať si prácu s hlinou či rozprávanie o vývoji hlinených produktov čaká na návštevníkov kremnického Múzea mincí a medailí, ktorí v sobotu 7. júla zavítajú na tradičné podujatie Čaro keramiky, tentoraz ale s netradičným obsahom. Pestrý program na nich čaká v čase od 9.00 do 17.00 h.



"Pre tých, ktorí chcú využiť svoju kreativitu, bude od vstupu do domu až do dvora, ktorý nie je bežne návštevníkom prístupný, vytvorený 'tvorivý koridor' s možnosťou vyskúšať si prácu s hlinou modelovaním, liatím do formy, zdobením či točením na historickom hrnčiarskom kruhu," informovala Miriam Kostrianová, odborný referent komunikácie múzea.



Ako ďalej uviedla, tí, ktorí chcú získať nové vedomosti, sa dozvedia niečo o vývoji produktov z hliny od najstarších čias až po továrenskú výrobu a o 14.00 h odznie prednáška na tému Kachľová pec ako zdroj tepla i estetického zážitku. Pre najmenších návštevníkov bude pripravený „hravý pokrovec“.



Čaro keramiky je pravidelné podujatie, ktoré múzeum pripravuje počas prázdnin na dlhodobej výstave Pôvab kameninových záhrad v Meštianskom dome na Štefánikovom námestí v Kremnici.