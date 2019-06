Podujatie Dni energie a ekológie sa v Bratislave uskutoční 8. júna

Bratislavské podujatie je zamerané na celé rodiny s deťmi. Dospelým budú predstavené možnosti získania štátneho príspevku na zateplenie rodinných domov do výšky 8800 eur.

Bratislava 7. júna (TASR) - Šiesty ročník putovného podujatia Dni energie a ekológie (DENS) 2019 sa v Bratislave uskutoční v sobotu (8. 6.) od 10.00 h do 17.00 h, pred Obchodným domom IKEA. TASR o tom informoval Jozef Badida, energetický analytik portálu Energie pre Vás. Vstup je voľný. Podujatie moderuje Matej Martinček.



Bratislavské podujatie je podľa neho zamerané na celé rodiny s deťmi. Dospelým budú predstavené možnosti získania štátneho príspevku na zateplenie rodinných domov do výšky 8800 eur. Tiež budú mať možnosť bližšie sa zoznámiť so solárnymi panelmi na ohrev vody, ktoré je možné získať s eurofondovou dotáciou v programe Zelená domácnostiam. Určite podľa neho potešia aj rady, ako ušetriť na energiách od fundovaných odborníkov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).



Priblížil, že vodné dielo Gabčíkovo a najnovšie projekty na Dunaji odprezentujú zástupcovia jej prevádzkovateľa z Vodohospodárskej výstavby. Návštevníkom podujatia sa umožní namiesto vylievania použitého kuchynského oleja doma do výlevky jeho odovzdanie v plastových fľašiach do pripravených zberných nádob. Veľkých aj malých určite zaujmú stále populárnejšie elektrobicykle a elektromobil s patričným výkladom.



Podľa Badidu nebudú chýbať ani informácie o ochrane prírody, separácii odpadu či ukážkové kontajnery s recyklátmi a granulami, z ktorých sa vyrábajú nové produkty. Organizátori nezabudli ani na najmenších, pre ktorých si pripravili viaceré zábavné, ale aj poučné aktivity o šetrení energiou, správnom separovaní, ochrane ovzdušia a klímy (interaktívne exponáty, ekologické človeče, krížovky, 'energetické' kladivo a podobne).



Badida poznamenal, že projekt DENS 2019 – Byť eko je in, buďte eko aj vy! sa v Bratislave uskutoční pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika.



"Život bez energie si v modernej spoločnosti už nevieme predstaviť, zároveň nikdy neboli otázky dopadov našej civilizácie na ekosystém zeme, Európy či našej krajiny naliehavejšie. Výzvy v oblasti udržateľnej energie a energetickej efektívnosti sú často mimoriadne zložité, nie je ale možné ich obísť. Vítam preto DENS ako fórum, kde je možné hľadať inšpiráciu a možnosti pre lepšie využitie udržateľných technológií a zelenej ekonomiky. Vidím stále obrovský priestor na zlepšenie, ktorý musíme v čo najkratšej dobe využiť," povedal Miko.