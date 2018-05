Podujatie v košickom Mestskom parku spropaguje lesy a prácu lesníkov

Program bude zahŕňať aj sprievodné ukážky kynológov, sokoliarov či poľovníckych trubačov, ako aj hudobné vystúpenia.

Košice 27. mája (TASR) – Priblíženie lesníckej práce a zaujímavosti slovenských lesov ponúkne Regionálny lesnícky deň, ktorý sa v košickom Mestskom parku uskutoční v utorok 29. mája. Program bude zahŕňať aj sprievodné ukážky kynológov, sokoliarov či poľovníckych trubačov, ako aj hudobné vystúpenia.



Podujatie pre školskú mládež bude prebiehať od 9.00 do 12.00 h a následne pre širokú verejnosť od 14.00 do 18.00 h. Organizátormi sú Lesy Slovenskej republiky a Mestské lesy Košice.



"Aktivity budú pozostávať z lesnej pedagogiky, to znamená náučného aj zábavného charakteru, po obedňajšej prestávke bude celý personál lesných pedagógov a lesníkov k dispozícii verejnosti na diskusiu," uviedol pre TASR ekonomický námestník Mestských lesov Košice Miroslav Tököly.



V rámci programu vystúpia napríklad Šugovskí lesničiari s ukážkami poľovníckych signálov a sokoliari sv. Bavona zo Štiavnických baní, združenie Castellum Casovia predvedie ukážky lukostreľby a členovia Slovenského Červeného kríža oboznámia o poskytovaní prvej pomoci v lese. V hudobnom altánku sú naplánované od 16.30 h vystúpenia ľudovej hudby Milana Rendoša a cimbalovej kapely Silband – Silvayovci.