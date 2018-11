Dôchodkyňu mali podviesť pod zámienkou, že rozdávajú peniaze a jablká

Dvaja neznámi muži oslovili dôchodkyňu s tým, že pracujú pre Červený kríž a v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom rozdávajú dôchodcom debničku jabĺk a 200 eur na prilepšenie.

Liptovský Mikuláš 7. novembra (TASR) – Polícia pátra po neznámych páchateľoch, ktorí mali v utorok 6. novembra pod vymyslenou zámienkou podviesť a okradnúť 86-ročnú dôchodkyňu v mestskej časti Andice v Liptovskom Mikuláši. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



Dvaja neznámi muži oslovili dôchodkyňu s tým, že pracujú pre Červený kríž a v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom rozdávajú dôchodcom debničku jabĺk a 200 eur na prilepšenie. Spolu s ňou vošli do rodinného domu a požiadali ju o 300 eur, vraj majú len 500-eurovú bankovku. Žena vošla do spálne a vybrala hotovosť 300 eur. „Jeden z páchateľov odišiel do vozidla, v ktorom si mal zabudnúť peňaženku a druhý požiadal dôchodkyňu o občiansky preukaz, z ktorého si mal odpisovať údaje. Následne z domu odišiel aj druhý z páchateľov s tým, že ide po peniaze a už sa nevrátil," priblížila.



Vzápätí dôchodkyňa zistila, že zo skrine v spálni, odkiaľ predtým vyberala peniaze, jej chýba obálka s hotovosťou 1400 eur a tiež mobilný telefón z kuchyne. Páchatelia celkovo spôsobili dôchodkyni škodu za 1450 eur.



„Prípad prevzal vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže," uzavrela Balogová.