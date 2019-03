Pojednávania s Rómami v kauze policajnej razie sledovala aj Patakyová

Obžalovaní Rómovia uviedli, že ich policajti bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom.

Košice 12. marca (TASR) – Na okresnom súde Košice I v utorok pokračovali hlavné pojednávania v kauze policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Z trestného činu krivej výpovede proti zasahujúcim policajtom prokuratúra celkovo obžalovala šesť Rómov. V utorok sa konali pojedávania s obžalovanými Milanom H. a Rolandom D.



Na súd sa prišla pozrieť aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Pripomenula, že kancelária verejnej ochrankyne práv sleduje prípad už od roku 2013, keď bola vo funkcii Jana Dubovcová, ktorá k nemu vyhotovila aj mimoriadnu správu. "Teraz sme v situácii, keď sa zo svedkov stali obžalovaní, a ja som účasťou na tomto pojednávaní chcela osobne zaznamenať, ako sa zabezpečujú všetky záruky práva na spravodlivý proces," uviedla pre novinárov.



Obžalovaní Rómovia uviedli, že ich policajti bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne Rómov obvinila z trestného činu. Tí vinu odmietajú a celý proces vnímajú ako nespravodlivý.



V prípade obžalovaného Milana H. v utorok prokurátor na súde prečítal obžalobu. Obhajca obžalovaného Romana Kvasnica ju označil za zmätočnú s tým, že obsahuje následok, ktorý vôbec nevyplýva z výsledkov vyšetrovania vo vzťahu k poškodenému - bývalému príslušníkovi polície. "Podaniu obžaloby predchádzalo prípravné konanie, v ktorom bolo neustále porušované právo na obhajobu a spravodlivý proces. Orgány činné v trestnom konaní, napriek tomu, že mali vedomosť, že obžalovaný neovláda slovenský jazyk, nezabezpečili realizáciu jeho práva na tlmočenie, resp. na preklad," povedal.



Milan H. napriek tomu, že mu obžalobu tlmočila do maďarčiny tlmočníčka, žiadal o písomný preklad obžaloby. "Čo som urobil? Nerozumel som tomu. Neviem, prečo som tu," vyhlásil. Obhajoba už pred tým žiadala o preklad celého trestného spisu do maďarčiny, čo však podľa súdu nebolo potrebné.



Samosudca aj prokurátor poukázali na to, že obžalovaný sa pred vyšetrovateľom v pozícii obvineného vyjadril, že rozumie slovenskému jazyku slovom aj písmom. "Zrazu na dnešnom hlavnom pojednávaní už nerozumie slovenskému jazyku a žiada preklady. Nevidím dôvod, aby bol okrem tlmočníka pribratý do konania aj prekladateľ," povedal prokurátor Matej Čintala. Konštatoval, že sa tak len zbytočne naťahuje trestné konanie, porušenie práv obžalovaného odmietol.



Podľa Patakyovej je z priebehu pojednávania zrejmé, že dochádza k odlišnej interpretácii práva na tlmočenie a práva na preklad. "Preto sa domnievam, že to bude súčasťou aj ďalších konaní a v konečnom dôsledku to bude pravdepodobne posudzované aj súdmi vyššej inštancie. Jedna vec je podľa môjho názoru, najmä v pozícii poškodeného, či rozumiem slovenskému jazyku, a druhá vec, nakoľko si viem uvedomiť dôsledky tých konaní, ktoré sa voči mne začnú viesť v pozícii obvineného, resp. obžalovaného," uviedla pre novinárov. Verí pritom, že konečný verdikt súdu potvrdí priebeh udalostí tak, ako sa skutočne stal.



Na druhom pojednávaní prokurátor čítal listinné dôkazy. Obžalovaný Roland D. odmietol, že by o konkrétnom policajtovi, ktorý je v pozícii poškodeného, povedal, že vykonával bitku. Obhajoba v tejto súvislosti žiada o pustenie zvukovo-obrazového záznamu z výpovede obžalovaného. Samosudca napokon odročil obe pojednávania na polovicu mája.



Obhajca Kvasnica po pojednávaniach okrem iného kritizoval spôsob vyšetrovania v kauze razie úradom inšpekčnej služby. "Pretože tie výpovede mojich klientov sú veľmi všeobecné, nie sú tam uvedené žiadne konkrétnosti a, pochopiteľne, to nestačilo na stíhanie príslušníkov Policajného zboru, ale čudujem sa, že to stačí na to, aby ich postavili pred súd a povedali, že si to vymysleli. My ideme veľmi tvrdo po tom, aby každému z obžalovaných povedali, čo konkrétne mali uviesť, či už krivú svedeckú výpoveď alebo krivé obvinenie nejakého príslušníka Policajného zboru," povedal novinárom.



Prípad od začiatku sleduje aj skupina mimovládnych organizácií, ktorá šesticu obžalovaných považuje za obete policajného násilia.