Pojednávania v kauze policajnej razie v rómskej osade odročili

Košice 14. januára (TASR) – Na okresnom súde Košice I sa v pondelok konali hlavné pojednávania s dvoma z celkovo šiestich obvinených v kauze policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Ide o Rómov, ktorí sú v samostatných konaniach obžalovaní z trestných činov krivej výpovede a krivého obvinenia. Všetci obvinenia odmietajú.



Obe pojednávania v pondelok trvali len krátko a samosudca ich odročil na 21. marca. V prvom prípade pre pochybnosť o spôsobe doručovania uznesenia o vznesení obvinenia. V druhom prípade sudca vyhovel žiadosti obhajoby, aby bol obžalovanému zabezpečený tlmočník z maďarského jazyka.



V prípade obžalovaného Rolanda R. (51) obhajca argumentoval, že jeho klientovi nebolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia. Poukazoval pritom na to, že trvalý pobyt klienta bol v čase zásielky označený poštou ako tzv. miesto bez doručovania. Podľa sudcu je potrebné túto vec preskúmať s vyžiadaním si stanoviska Slovenskej pošty.



V rámci obžaloby Leonarda H. (33) obhajoba poukázala na to, že klient nedostatočne rozumie slovenskému jazyku a potrebuje tlmočníka z maďarčiny. Predložila aj potvrdenie, že absolvoval základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským.



Šestica Rómov je obžalovaná v súvislosti s ich výpoveďami, podľa ktorých mali policajti bezdôvodne a brutálne biť ľudí v osade. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom.



Obžalovaní vinu odmietajú a celý proces vnímajú ako nespravodlivý. "Mali by byť odsúdení tí, ktorí ma zbili a nie ja," uviedol pre novinárov Róbert R. Aj skupina mimovládnych organizácií, ktoré kauze sledujú, považuje obžalovaných za obete policajného násilia.



"My sme pri všetkých šiestich obžalovaných preskúmali, ako prebiehalo to vyšetrovanie a pri všetkých týchto trestných veciach sme zistili vážne porušenia Trestného poriadku. Miestami sa mi zdá, ako keby mali menej práv ako ostatní občania Slovenskej republiky," uviedol advokát Roman Kvasnica.



Vyšetrovací spis týkajúci sa možného zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa neho od počiatku smeroval k tomu, aby sa preukázalo, že polícia nepochybila. "Trpia nevinní ľudia, nielen že boli zbití podľa mňa brutálnym spôsobom, ale ešte sú ťahaní po súdoch," povedal. Obhajoba v kauze podľa neho využije všetky možnosti, ktoré jej umožňuje právny poriadok SR, ako aj medzinárodné dohovory.