Pojednávanie o všeobecnom ohrození na Pohode odročili

Trenčín 21. marca (TASR) – Na Okresnom súde (OS) v Trenčíne sa vo štvrtok malo takmer po desiatich rokoch začať pojednávanie v kauze prečinu všeobecného ohrozenia spôsobeného pádom koncertného stanu na hudobnom festivale Pohoda v roku 2009 v Trenčíne. Sudkyňa pojednávanie odročila pre neprítomnosť obvineného Nemca Jakoba Bosserta, zástupcu spoločnosti Landauer-Weihnachtscircus.



Dôvodom neúčasti Bosserta na pojednávaní bola jeho práceneschopnosť, sudkyňa OS Trenčín nariadila do 20 dní doručiť súdu podrobnú lekársku správu o jeho práceneschopnosti. Pojednávanie odročila na 4. júna.



Sestra jednej z obetí, Martina Kašáka, Zuzana Gešvandtner vyjadrila sklamanie z toho, že pojednávanie odročili. „Je to úbohé a smutné, že sme tu boli desať minút a hneď sme skončili iba preto, že pán Bossert sa nedostavil a jeho právny zástupca nemôže bez neho rozhodovať. Nerozumiem tomu. Môj brat je desať rokov mŕtvy a nič sa nevyriešilo. Nikomu to neprajem žiť s pocitom, že sa niečo stalo a upratalo sa to pod stôl,“ doplnila Gešvandtner s tým, že neverí, že Bossert niekedy na pojednávanie príde. „Takéto neprítomnosti môžu byť ďalších 20 rokov,“ zdôraznila sestra obete.



Podľa právneho zástupcu Bosserta Dušana Lovicha sa jeho klient pojednávaniam nevyhýba, dôvody sú objektívne a preukážu ich v konaní. „Klient má objektívne zdravotné dôvody, v konaní predložíme lekárske správy podľa posudku a podľa toho, čo nám dnes súd určil,“ zdôraznil Lovich.



K nešťastiu na hudobnom festivale Pohoda došlo v júli 2009, keď silný vietor spôsobil zrútenie koncertného stanu – O2 Arény. Pri nešťastí zomrel vtedy 29-ročný Martin Kašák, 19-ročná Nikola Kapková podľahla zraneniam v nemocnici o tri mesiace neskôr. Desiatky ľudí utrpeli zranenia.



Žalobe o náhradu škody na nemeckú spoločnosť, ktorá dodala stan, podali organizátori festivalu ešte v roku 2009, súd vyhovel v plnom rozsahu a v roku 2018 rozhodol o povinnosti zaplatiť žalobcovi 33.190 eur.