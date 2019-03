Pojednávanie s dvojicou Rómov v kauze policajnej razie odročili

Spojené hlavné pojednávanie s Irenou M. a Júliusom H. súd určil na 27. mája.

Košice 27. marca (TASR) – Séria súdnych pojednávaní s poslednou dvojicou zo šiestich obžalovaných v kauze policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou z roku 2013 sa začala v stredu na Okresnom súde Košice I. Hlavné pojednávanie s Irenou M. a Júliusom H. sudca odročil, obhajoba požiadala o tlmočníka a prekladateľa. Prokurátor namietal, že obaja sa v prípravnom konaní vyjadrili, že slovenský jazyk ovládajú, pričom podpísali aj zápisnicu o výsluchu.



„Stretol som sa so svojou mandantkou raz, a to prostredníctvom tlmočníka. Obžalovaná neovláda slovenský jazyk slovom ani písmom a nevie čítať a písať,“ argumentoval obhajca Roman Kvasnica s tým, že Július H. ovláda slovenský jazyk o niečo lepšie, ale "nie je v ňom schopný vnímať priebeh trestného konania.“



Zdôraznil, že nejde o zdržiavanie procesu, ale o základné právo obžalovaných. Zároveň pripomenul, že kým boli v pozícii svedkov – poškodených, časť výpovede bola prekladaná. Navrhol i preklad obžaloby a iných listinných dôkazov. Podľa neho je polemika o ovládaní slovenčiny nedôstojná a „uniká princíp spravodlivosti“.



Prokurátor Matej Čintala pribratie tlmočníka ponechal na zváženie súdu. „Čo sa týka prekladateľa, navrhujem to zamietnuť, keďže sa obžalovaní v prípravnom konaní v prítomnosti (predchádzajúceho, pozn. TASR) advokáta vyjadrili, že rozumejú slovenskému jazyku slovom aj písmom. Na znak súhlasu podpísali zápisnicu o ich výsluchu,“ reagoval. Návrh na zamietnutie zdôvodnil aj tým, že hlavné pojednávanie je ústne a obžalovaným bude tlmočené. „Čo sa týka toho, či chápu, alebo nechápu trestné konanie, myslím si, že je úlohou obhajoby, aby tieto skutočnosti vedela vysvetliť,“ dodal.



Podľa Kvasnicu Irene M. zároveň nebolo doručené uznesenie o obžalobe, respektíve neboli splnené zákonné podmienky na to, aby sa zásielka mohla považovať za doručenú.



Obvinená je v súčasnosti vo výkone trestu odňatia slobody za zlú dochádzku svojich detí do školy. Obhajca vyjadril pochybnosti aj o jej odsúdení v tomto prípade, a to práve z dôvodu jazykovej bariéry a negramotnosti.



Ako pripomenul, obžalovaným sa kladie vina za takzvaný verbálny trestný čin, ktorého sa mali dopustiť v pozícii poškodených svedkov. Okresný súd Košice I vlani v máji uznal Júliusa H. za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia a Irenu M. zo spáchania prečinu krivej výpovede a krivej prísahy. Obaja podali proti trestnému rozkazu odpor.



Skupina mimovládnych organizácií, ktoré kauzu sleduje a šesticu obžalovaných považuje za obete policajného násilia, poukazuje aj na to, že sudca vystavil trestný rozkaz nasledujúci deň po doručení obžaloby od prokurátora, ktorá mala stovky strán.



Celkovo šesť Rómov je v samostatných konaniach obžalovaných v súvislosti s ich výpoveďami, podľa ktorých mali policajti bezdôvodne a brutálne biť ľudí v osade. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Obžalovaní vinu odmietajú a celý proces vnímajú ako nespravodlivý.



