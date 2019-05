Policajti Košického kraja sú na hokejový šampionát pripravení

Policajti sa zamerajú na bezpečnosť počas sledovania zápasov, presun pred a po zápase, oslavy jednotlivých mužstiev či dôležité dopravné uzly, kde dôjde k zvýšenej koncentrácii a pohybu návštevníkov.

Košice 7. mája (TASR) – Polícia je pripravená na blížiaci sa hokejový šampionát. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že rady košických policajtov posilnia aj tí z iných miest Slovenska vrátane rôznych špecializovaných útvarov PZ.



„Niekoľko hodín strávených analyzovaním a vyhodnocovaním bezpečnostných rizík, zvýšená náročnosť kondičných príprav, ale i kombinovanie mnohých modelových situácií vyvrcholilo niekoľkými taktickými cvičeniami a zavŕšilo tak prípravu policajtov na najväčší hokejový šampionát posledných rokov,“ uviedla.



Policajti Košického kraja sa zamerajú na bezpečnosť počas sledovania zápasov, presun pred a po zápase, oslavy víťazstiev jednotlivých mužstiev či dôležité dopravné uzly, kde dôjde k zvýšenej koncentrácii a pohybu návštevníkov mesta.



Ich úlohou bude tiež zabezpečiť bezproblémový presun rezidentov bývajúcich v okolí arény. „Aj z tohto dôvodu polícia na nevyhnutne potrebný čas, a to vždy jednu hodinu pred začiatkom hokejového zápasu, uzatvorí Štúrovu ulicu od križovatky ulíc Kuzmányho a Štúrova až po križovatku ulíc Toryská a Idanská. Situácia sa zopakuje aj po ukončení hokejového zápasu, kedy budú policajti premávku riadiť a rovnaký úsek cesty uzatvoria na nevyhnutne potrebný čas,“ spresnila.



K uzavretiu Žižkovej a Jánošíkovej ulice dôjde štyri hodiny pred začiatkom zápasu v daný deň a uzávera potrvá do ukončenia posledného zápasu v konkrétny hrací deň. „Rezidenti týchto ulíc sa do svojich domovov dostanú iba z križovatky ulíc Kukučínova a Žižkova,“ dodala Ivanová. Pripomenula, že budú aj záchytné parkoviská.



Návštevníkov športového podujatia upozorňuje, aby sa pre kontroly dostavili pred hokejovú arénu minimálne dve hodiny pred začiatkom zápasu. Polícia tiež upozornila, že je nevyhnutné nosiť pri sebe doklad totožnosti, keďže kedykoľvek môže požiadať o jeho predloženie. Zároveň neodporúča nechávať v aute cenné veci či nosiť so sebou väčšiu finančnú hotovosť.