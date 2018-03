Žena zalarmovala políciu, na základe čoho sa začalo pátranie. Privolaná hliadka muža po troch hodinách našla. Nejavil už žiadne známky života a nedýchal.

Kráľovský Chlmec 13. marca (TASR) - Policajti pomáhali pri záchrane muža z Kráľovského Chlmca. Ten odišiel po hádke so ženou z domu s tým, že si siahne na život.



Žena zalarmovala políciu, na základe čoho sa začalo pátranie. Privolaná hliadka muža po troch hodinách našla. Nejavil už žiadne známky života a nedýchal. Policajti okamžite informovali operátorku na linke 112 o udalosti a požiadali o vyslanie posádky rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).



"Do jej príchodu sa policajti pokúsili muža oživovať, po opakovaných pokusoch sa opäť nadýchol," informovala o tom v utorok (12.3.) polícia na svojej webovej stránke. Následne muža preniesli do rodinného domu a uložili na posteľ. Opätovne vyrozumeli linku 112, že muža sa oživiť podarilo, avšak nereaguje. Vzápätí sa na miesto dostavila posádka RZP, ktorá mu poskytla prvotné lekárske ošetrenie a previezla ho do nemocnice za asistencie polície.