Policajti zadržali Gruzíncov, ktorí mali páchať vlámačky na území SR

Liptovský Mikuláš 29. januára (TASR) – Polícia v Liptovskom Mikuláši zadržala troch Gruzíncov, ktorí sa mali dopúšťať krádeží vlámaním sa do bytov na území Slovenska. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



"Polícii sa podarilo preukázať, že dvaja zadržaní, 45-ročný Varlam Ch. a 40-ročný Irodon G. prišli 24. januára na Cédrovú ulicu v Liptovskom Mikuláši. Vošli do vchodu panelového domu, kde sa mali vlámať do dvoch bytov a odcudziť z nich peniaze, predmety zo žltého kovu a mobilný telefón," priblížila Balogová. Krádežou vznikla majiteľom škoda za najmenej 2000 eur, poškodenie zámkov predstavuje sumu ďalších najmenej 100 eur.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši obvinil dvojicu Gruzíncov zo zločinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva a prečinu porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva. "Obvinení sú stíhaní väzobne. Voči tretiemu zadržanému, 33-ročnému Danutovi T. vedie trestné konanie polícia v Poprade," uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa.



Dodala, že zadržať podozrivých občanov Gruzínska sa podarilo aj vďaka súčinnosti s policajtmi z Považskej Bystrice.