Políciia chytila muža z Košíc obvineného z krádeže 7000 eur

Košice 29. januára (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Košiciach obvinil zo zločinu krádeže 41-ročného Róberta z Košíc.



Ako v pondelok TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, obvinený muž sa vo štvrtok (25.1.) v ranných hodinách vlámal do skladových priestorov jednej z predajní mäsa v Košiciach, odkiaľ z kancelárie odcudzil peňaženku s finančnou hotovosťou takmer 7.000 eur.



"Vďaka výbornej spolupráci policajtov Obvodného oddelenia PZ Košice Sever a Obvodného oddelenia PZ Košice Ťahanovce, ale i príslušníkov 3. operatívneho oddelenia odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach, bol Róbert, v minulosti niekoľkokrát súdne trestaný za obdobnú trestnú činnosť, zadržaný," doplnila Ivanová.



Po podanom podnete policajného vyšetrovateľa vzal sudca Okresného súdu Košice I obvineného Róberta do väzby. V prípade dokázania viny mužovi hrozí troj- až desaťročné väzenie.