UŠLACHTILÝ ČIN: Našli peňaženku so 600 eurami, vrátili ju majiteľovi

Tašku s peňaženkou si 22-ročný Jaroslav zabudol pri nastupovaní na streche svojho auta v Senici.

Senica 16. októbra (TASR) – V pondelok (15.10.) našli dve 14-ročné dievčatá tašku s osobnými vecami vrátane peňaženky so sumou viac ako 600 eur, ktorú odovzdali na polícii. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Martina Kredatusová.



O tašku prišiel 22-ročný Jaroslav, ktorý si ju zabudol pri nastupovaní na streche svojho auta v Senici. "S autom odišiel, ale taška zostala na streche. Po chvíli zistil, že nemá doklady, a uvedomil si, že ich pravdepodobne stratil po ceste. Išiel preto skontrolovať trasu, kadiaľ prešiel autom, no tašku s peňaženkou a mobilným telefónom nenašiel," uviedla hovorkyňa KR PZ v Trnave.



V peňaženke mal 605 eur, bankomatové karty, občiansky a vodičský preukaz. "Tašku našli dve 14-ročné dievčatá, ktoré ju priniesli na obvodné oddelenie Policajného zboru v Senici. Tam prišiel aj poškodený, kde si stratenú tašku s obsahom prevzal," doplnila Kredatusová.



Polícia pripomína, že v takýchto prípadoch zákon jasne vymedzuje, čo s nájdenými vecami, pretože Trestný zákon pozná paragraf 236 zatajenie veci. "Podľa neho, kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním väčšiu škodu," spresnila hovorkyňa polície.