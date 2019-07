Vlamačovi hrozí dvojročné väzenie, kradol v potravinách v Prešove

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vznikla na tovare škoda vo výške 0,90 eura a poškodením vchodových dverí 1000 eur.

Prešov 15. júla (TASR) – Do jednej z predajne potravín v Prešove sa podľa polície v uplynulých dňoch vlámal neznámy páchateľ, ktorý ukradol liter mlieka a poškodil vchodové dvere. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi dvojročné väzenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Preverovaním bolo zistené, že neznámy páchateľ sa vlámal do objektu a z predajne odcudzil liter mlieka. Škoda na tovare vznikla vo výške 0,90 eura a poškodením vchodových dverí 1000 eur. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov-Juh v prípade začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže spáchaného v súbehu s prečinom poškodzovanie cudzej veci," uviedla Ligdayová.



Vlámanie do predajne potravín na ulici Zemplínskej v Prešove bolo podľa nej oznámené v nedeľu 14. júla po polnoci na linku 158.