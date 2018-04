PREKUKLA PODVODNÍKOV: Dôchodkyňa z Nitry si zachránila 4000 eur

Vyšetrovateľ z Nitry začal trestné stíhanie pre zločin podvodu v štádiu pokusu.

Nitra 16. apríla (TASR) – Dôchodkyňa z Nitry si svojím obozretným správaním zachránila 4000 eur. Tie od nej v sobotu (14.4.) telefonicky pýtal údajný lekár, ktorý mal ošetrovať jej syna po autonehode.



"Popoludní telefonoval 78-ročnej dôchodkyni neznámy muž. Tvrdil, že jej syn mal nehodu a on je lekár, ktorý ho ošetruje, pretože syn má poranený jazyk a nemôže hovoriť. Dôchodkyni do telefónu prečítal list od syna, v ktorom žiadal 4000 eur, pretože sa dopravná nehoda nebude riešiť cez políciu," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Volajúci nadiktoval žene telefónne číslo, na ktoré má zavolať, keď bude mať peniaze k dispozícii, aby sa dohodli na ďalšom postupe.



Po telefonáte išla dôchodkyňa do banky, kde vybrala 2000 eur. Následne zavolala svojmu príbuznému, ktorému povedala, čo sa stalo. Dozvedela sa, že jej syn je v poriadku a žiadnu nehodu nemal. K odovzdaniu peňazí nakoniec nedošlo a údajný doktor sa taktiež neozval. Vyšetrovateľ z Nitry začal trestné stíhanie pre zločin podvodu v štádiu pokusu.



"Polícia aj naďalej upozorňuje občanov, aby nenaleteli podvodníkom na ich triky a aby si takýto telefonát vždy preverili alebo kontaktovali políciu na čísle 158," upozornila Bruchterová.