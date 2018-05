TRAGICKÁ NEHODA pri Sebedraží si vyžiadala život 37-ročného muža

K nehode došlo vo štvrtok (3.5.) krátko po 20. h na ceste tretej triedy v katastri Sebedražia v okrese Prievidza.

Sebedražie 4. mája (TASR) - Život 37-ročného muža z okresu Prievidza si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo vo štvrtok (3.5.) krátko po 20. h na ceste tretej triedy v katastri Sebedražia v okrese Prievidza. Polícia nehodu vyšetruje, v tejto súvislosti začala i trestné stíhanie, informovala v piatok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



"Podľa doterajších zistení 37-ročný Marián jazdil na osobnom motorovom vozidle Seat Leon od Prievidze na Sebedražie, keď z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom vľavo do protismeru mimo vozovky, narazil do brehu kanála a následne do stromu. Vozidlo zostalo po náraze prevrátené na streche. Na následky zranení vodič podľahol priamo na mieste dopravnej nehody," uviedla Antalová.



Vodičovi podľa nej odoberú krv na zistenie, či pred jazdou požil, alebo nepožil alkohol, prípadne inú návykovú látku pri nariadenej súdnej pitve. "Škoda bola predbežne vyčíslená na 2000 eur. Vozidlo policajti v zmysle zákona zaistili a bude podrobené expertíznemu skúmaniu. Dopravu počas dokumentovania tejto tragickej dopravnej nehody riadili policajti a cesta bola uzavretá," doplnila.



Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. "Príčina a miera zavinenia tragickej dopravnej nehody, pri ktorej zbytočne vyhasol ľudský život, je v štádiu vyšetrovania," dodala trenčianska krajská policajná hovorkyňa.