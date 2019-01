Dvaja muži ukradli z kostola peniaze i ozvučovaciu techniku

Z vyšetrovania vyplynulo, že zlodeji si peniaze vybraté z pokladničiek rozdelili a aparatúru predali ďalšej osobe.

Bátorove Kosihy 24. januára (TASR) – Komárňanským kriminalistom sa podarilo vypátrať zlodejov, ktorí sa 28. decembra minulého roka vlámali do kostola v obci Bátorove Kosihy v okrese Komárno. Dvaja miestni muži vo veku 21 a 23 rokov vykopli a poškodili dvoje dvere na kostole. Ukradli štyri kovové pokladničky, ktoré vylomili a vybrali z nich približne 250 eur.



„Okrem toho si so sebou odniesli aj aparatúru na ozvučenie kostola za 560 eur. Poškodením dverí vznikla škoda vo výške 360 eur,“ vyčíslila škody hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.



Z vyšetrovania vyplynulo, že zlodeji si peniaze vybraté z pokladničiek rozdelili a aparatúru predali ďalšej osobe. „Okrem pokladničiek, ktoré našli policajti vyhodené na cintoríne, bola zaistená aj ozvučovacia technika, ktorá bude zakrátko vrátená do kostola,“ povedala Bruchterová. Obidvom mužom vyšetrovateľka vzniesla obvinenie zo zločinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej veci v spolupáchateľstve. Obvinení sú stíhaní na slobode.