Falošný lekár sa pokúsil okradnúť dôchodkyne o peniaze

Polícia upozorňuje najmä seniorov, aby si informáciu o údajnej nehode u svojich príbuzných preverili.

Nitra 30. januára (TASR) – Zatiaľ neznámy podvodník sa pokúsil vylákať od 77-ročnej dôchodkyne z Nitry peniaze. Počas uplynulého víkendu zatelefonoval žene neznámy muž, ktorý sa predstavil ako lekár. Za mlčanie o nehode, ktorú údajne spôsobil jej syn, požadoval 4800 eur. "Dôchodkyni tiež povedal, že jej syn je zranený a preto sa s ňou nemôže rozprávať. Pripomenul, že o telefonáte nesmie nikomu povedať. Žene dal podrobné inštrukcie a poslal ju do banky, v ktorej mala vykonať prevod peňazí," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.



Dôchodkyňa peniaze na účet neznámemu volajúcemu zaslala, no ihneď ako vyšla von z banky, zavolala svojmu synovi. "Keď zistila, že je v poriadku, uvedomila si, že naletela podvodníkovi. Okamžite sa vrátila naspäť a požiadala o stornovanie platby. Keďže sa peniaze ešte nachádzali v depozite, storno bolo úspešné," povedala Bruchterová.



Podobnú skúsenosť s mužom, ktorý sa vydával cez telefón za lekára, majú aj ďalšie dve dôchodkyne, od ktorých sa volajúci pokúsil podvodným konaním vylákať peniaze. Obidve ženy si v telefóne vypočuli úplne rovnaký príbeh o nehode a o zranenom príbuznom. Od 69-ročnej Márie pýtal falošný lekár 2500 eur, 77-ročnej Márii výšku sumy neuviedol s tým, že jej ešte zavolá. "Ani v jednom prípade však k odovzdaniu peňazí našťastie nedošlo," potvrdila Bruchterová.



Polícia tieto skutky kvalifikuje ako trestný čin podvodu v štádiu pokusu, keďže páchateľ sa osoby pokúsil uviesť do omylu. "Upozorňujeme najmä seniorov, aby po takomto telefonáte okamžite zavolali na políciu a aby si informáciu o údajnej nehode u svojich príbuzných preverili," vyzvala občanov policajná hovorkyňa.