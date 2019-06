Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody v Pezinku

Svedkovia, ktorí vedia poskytnúť bližšie informácie k priebehu nehody, by sa mali ozvať na bezplatnom čísle polície 158 alebo osobne na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Pezinku.

Bratislava 12. júna (TASR) - Polícia hľadá svedkov, ktorí môžu pomôcť objasniť dopravnú nehodu, ku ktorej došlo 27. mája o 15.15 h v Pezinku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



Vodič BMW prechádzal po ceste II/502 smerom do centra Pezinka a pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky. V dôsledku toho prešiel do protismeru, kde došlo k stretu s vozidlom značky Fiat. Pri dopravnej nehode sa zranil vodič BMW a spolujazdkyňa z Fiatu.



Svedkovia, ktorí vedia poskytnúť bližšie informácie k priebehu nehody, by sa mali ozvať na bezplatnom čísle polície 158 alebo osobne na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Pezinku.